Deulofeu: "Il paragone con Messi mi ha frenato"

25 marzo 2017

Nell'intervista rilasciata a Forza Milan Deulofeu parla poi degli inizi della sua carriera: "Il calcio mi ha tenuto compagnia fin da piccolo. Ho iniziato a quattro anni seguendo mio padre, anche lui calciatore ma non a livello professionistico. Ricordo che quando arrivavo con lui al campo mi davano un pallone e mi piaceva moltissimo… A 9 anni prendevo il taxi per andare agli allenamenti del Barcellona".



L'attaccante parla poi del presente con la maglia rossonera: "Milanello mi piace moltissimo, sia per le strutture sia per l'ambiente. Trovo che sia stupendo allenarsi nel bosco, qui riesci a rilassarti e a staccare la spina. Mi è capitato di starci anche fuori orario: mia moglie è rimasta in Spagna perché è in dolce attesa e io, vivendo per il momento da solo, ho preferito spesso fermarmi qui a dormire per potermi preparare meglio ai successivi allenamenti. Per me è una grande comodità. In Italia viene prestata maggiore attenzione alla tattica, soprattutto in difesa. Ogni avversario riesce a metterti in difficoltà, segnare qui è più difficile che altrove".