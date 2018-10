Cutrone baby-bomber: a 20 anni meglio di lui solo Pato

06/10/2018

Dopo l'arrivo di Higuain al Milan, per Cutrone sembrava profilarsi una stagione da comprimario. E invece Patrick quest'anno è già riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista con la maglia rossonera, convincendo anche Mancini. La doppietta con l'Olympiacos in Europa League è solo l'ultimo colpo del baby-bomber, che, numeri alla mano, a 20 anni vanta una media gol incredibile (21 reti in 52 presenze). Meglio di lui, alla stessa età, ha fatto solo Pato. Dietro invece ci sono campioni del calibro di Sheva, Messi, Ibra e CR7.

Dopo aver trascinato i rossoneri in Europa e aver conquistato la prima convocazione in Nazionale, Cutrone è l'uomo del momento. Un exploit conquistato a suon di gol. Dando un'occhiata alle statistiche, finora Patrick ha messo a segno 21 centri in 52 presenze, con una media realizzativa di 0,4. Numeri da bomber vero. Nella speciale classifica dei cannonieri under 21 stilata da Tuttosport, del resto, Cutrone (21 anni il prossimo gennaio) si piazza vicinissimo al primo posto. Alla sua età, soltanto Pato segnava di più (0.43). Tutti gli altri sono dietro. Perfino campioni del calibro di Sheva, Messi, Ibrahimovic, Henry, Del Piero, CR7, Drogba e Totti.