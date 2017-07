Craiova, Mangia: "Ci giocheremo tutto contro il Milan"

26 luglio 2017

Inizia contro il Milan l'avventura europea del Craiova di Devis Mangia . Sfida complicata e il tecnico dei rumeno lo sa bene: "E' un grande evento per noi e per la città, un match molto importante e difficile per noi, ci giocheremo le nostre carte. Andremo il campo per dare il massimo, poi alla fine vedremo cosa succederà. So l'idea di gioco del Milan, quest'anno però è diversa dagli ultimi anni. Sappiamo che è una gara difficile, va giocata, non è più il Milan di qualche anno fa ma questa è una buona squadra".

Sfida che racconta Mangia nella città rumena viene vissuta con grande entusiasmo: "Ho saputo che dopo un giorno hanno venduto tutti i biglietti. E' un grande evento per tutti, società, città e tifosi. Sicuramente sarà una partita molto difficile per noi, ma ci giocheremo le nostre chances. Non so come andrà la partita, altrimenti sarebbe semplice, ma è sbagliato ragionare su certi tipi di risultati: dobbiamo andare in campo al massimo delle nostre possibilità, poi vedremo cosa sarà successo.



"Sacchi? Non ci siamo sentiti, magari lo chiamerò prima della partita. Il Milan ritorna in Europa dopo alcune stagioni, in Italia c'è grande attesa e sicuramente giocheranno con la miglior formazione possibile. Dobbiamo solo pensare alla partita, non ragionare su altre cose: dobbiamo andare in campo e mettere le nostre qualità, sapendo che il Milan è una grandissima squadra. Sull'idea di gioco non cambierà nulla. Mi interessa solo che i miei diano il massimo delle loro possibilità. Sono contento dell'interesse per la partita, e se ci fosse stato uno stadio più grande l'avremmo comunque riempito. Ogni partita va giocata, questo Milan dimostrerà le qualità che ha: in quello che affrontai giocavano Thiago Silva, Ibra, Gattuso, Van Bommel, Nesta, era un grande Milan, questo è un buon Milan. Vincere sarebbe una soddisfazione non solo personale, ma per tutto il club".