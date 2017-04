Closing Milan: Mr. Li è arrivato in Italia per chiudere la trattativa

12 aprile 2017

Mister Li Yonghong, sbarcato in anticipo sull'orario schedulato, ha lasciato l'aeroporto senza rilasciare dichiarazioni. La spedizione cinese è composta da altre undici persone, fra cui il direttore generale del fondo Haixia e futuro membro del Cda rossonero, Lu Bo, e l'imprenditore Xu Renshuo, anch'egli in odore di Cda.



Adesso c'è da portare a compimento il lavoro degli ultimi mesi, sbloccato con l'intervento del fondo americano Elliot: oggi giornata di incontri con la futura dirigenza (Fassone in primisi), i responsabili Fininvest e poi giovedì la chiusura con le firme sul contratto. In serata, dopo il passagigo di proprietà è prevista una cena a Arcore con Silvio Berlusconi e venerdì conferenza stampa di presentazione alla mattina e assemblea dei soci da cui uscirà il nuovo Cda nel pomeriggio.