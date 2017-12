Bonucci protagonista nel video di "Buona fortuna", il nuovo singolo di Benji e Fede

29 dicembre 2017

"Ma quanto costa la felicità, non ci resta che essere felici senza". Recita così "Buona Fortuna", il nuovo singolo di Benji & Fede uscito il 15 dicembre. Ora che è stato pubblicato il videoclip della canzone, ecco la sorpresa: accanto al protagonista, un bambino, c'è Leonardo Bonucci. Il capitano rossonero, nel video, è l'idolo del ragazzino, triste e isolato dai compagni. Il tema della canzone, infatti, è il bullismo giovanile. "Grazie di cuore a Leonardo Bonucci, 'super eroe' nel video, che ancora una volta dimostra di essere una grande persona oltre che un grande campione. In quanto punto di riferimento di tanti giovani, ha deciso di prestare il suo volto per mandare un messaggio positivo di integrazione e crescita personale e collettiva dei giovani tramite lo sport e la musica", hanno scritto i due cantanti su Facebook.