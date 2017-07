Bonucci pazzo di Milan: "Penso a Maldini, torniamo al vertice"

20 luglio 2017

Leonardo Bonucci ha solo il Milan in testa. Sbarcato in Cina, ha sostenuto il suo primo allenamento con i rossoneri. Un contatto, con la prima squadra rossonera, che ha subito scatenato pensieri positivi nel difensore, che su Instagram ha pubblicato una lettera che farà innamorare i tifosi rossoneri: "Inizia una nuova sfida , una nuova avventura assieme a compagni che come me hanno tanta fame e voglia di vincere".

Quando pensi al Milan, vieni subito attratto dalla sua storia, da quella dei campioni che hanno vestito la sua maglia. Penso a Baresi, Costacurta, Maldini, Nesta, Tassotti. Li ammiro per quello che hanno dato al calcio e a questo Club. Loro sono nella leggenda, Io arrivo oggi, per iniziare a scrivere una nuova pagina della storia rossonera e della mia carriera. Inizia una nuova sfida, una nuova avventura assieme a compagni che come me hanno tanta fame e voglia di vincere. Ringrazio la Società tutta, il Direttore Fassone, il DS Mirabelli e il Mister che mi hanno voluto fortemente e fatto sentire importante e al centro di questo progetto ambizioso. Sono stato accolto con un affetto e un calore smisurato da parte dei tifosi rossoneri e per questo mi impegnerò, insieme ai miei compagni, per far sì che questo entusiasmo continui e si alimenti durante la stagione, attraverso le vittorie e la voglia da parte di tutti di riportare il Milan ai vertici italiani ed europei, a cominciare dalla prossima gara. Uniti si può.