Bonaventura benedice Gattuso: "Avanti con lui"

25 gennaio 2018

Qualcosa è cambiato, questo è evidente. Non solo perché i risultati cominciano a essere positivi anche, va detto, per via di un calendario non proibitivo. Ma soprattutto perché la squadra comincia avere una logica e un'idea di gioco precisa da seguire. Il Milan di Gattuso cresce. Poco alla volta, ma cresce. Lo ha detto Rino dopo la vittoria in rimonta di Cagliari . E lo ribadisce Jack Bonaventura, ormai uno dei senatori rossoneri. Tant'è che, se non altro per determinazione in campo e durante gli allenamenti, per la ricerca quasi ossessiva dell'intensità nel lavoro e, di conseguenza, nel gioco, c'è già chi paragona Gattuso ad Antonio Conte. Stessa pasta, questo è certo, al netto di esperienze e risultati fin qui molto diversi: "Nuovo Conte? Nessun allenatore è uguale all'altro - dice Bonaventura a Premium -, però sicuramente l'intensità degli allenamenti e l'applicazione tattica lo possono rendere simile all'ex ct. Gattuso non ha nulla da invidiare per idee e metodo di lavoro ai grandi tecnici. Ha bisogno di risultati e tempo per lavorare e ci può dare una grossa mano per fare esprimere i giocatori al meglio anche perché conosce benissimo l'ambiente".