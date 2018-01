Berlusconi: "Soffro di mal di stomaco per questo Milan"

9 gennaio 2018

L'ex presidente del Milan - che già recentemente aveva criticato le scelte tattiche adottate da Gattuso - non pensa però a tornare al comando del club rossonero: "Pentito di aver venduto il Milan? Non era più possibile, nel calcio petrodollaristico che si è avviato, per una famiglia sostenere le spese necessarie per avere una squadra in alto nell'Olimpo del calcio europeo e mondiale. Quindi la mia è stata una scelta doverosa e inevitabile".