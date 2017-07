Belotti-Milan, un matrimonio che s'ha da fare

19 luglio 2017

I colpi di mercato del Milan non sono finiti: il grande attaccante arriverà davvero e tutto fa pensare che il prossimo numero 9 rossonero sarà Andrea Belotti . Il Gallo è il preferito in una lista da cui non scompaiono i nomi di Aubameyang e Morata: e a sbloccare la trattativa potrebbe essere proprio il capitano granata in persona. Il giocatore incontrerà a breve il presidente del Toro Urbano Cairo per ribadire la sua volontà di trasferirsi a Milano.

Insomma il Milan vuole Belotti e Belotti vuole il Milan: e nell'estate dell'onnipotenza rossonera sul mercato l'affare sembra tutto tranne che impossibile. Impossibile, semmai, sarebbe per il Torino trattenere un giocatore che desidera vestirsi di rossonero e andare a rinforzare ancor di più una squadra che Fassone e Mirabelli stanno rendendo la regina assoluta del mercato, destinata a puntare all'obiettivo grande nel prossimo campionato. A Milano, Belotti ritroverebbe l'amico Bonucci, con cui ha legato molto a Torino anche per via della fede granata del figlio di Leo, che potrebbe essere tra i più felici nel vedere il suo idolo giocare nella stessa squadra di papà.



Belotti, pur mantenendo grande professionalità e affetto vero verso la maglia granata, spinge per la soluzione rossonera e per questo si confronterà con Cairo. L'offerta del Milan potrebbe alzarsi rispetto ai 40 milioni già messi sul piatto (all'ombra della Mole ne vorrebbero almeno 50 cash) e offrire al Toro oltre a Paletta e Niang anche quel Locatelli molto gradito a Mihajlovic. Ma i rossoneri potrebbero anche portare il Gallo a Milano senza contropartite cioè pagando unicamente in contanti. I dettagli della trattativa li discuteranno le società: nel frattempo a farla decollare ci potrebbe pensare il bomber azzurro, la cui volontà ormai appare piuttosto chiara.