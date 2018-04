Bacca, che stoccata: "Ero nel peggior Milan della storia"

19 ottobre 2017

Carlos Bacca torna a parlare di Milan e non usa esattamente toni concilianti con il suo ex club. Il colombiano, in prestito al Villarreal, ha rilasciato un'intervista a W Radio Colombia dove ha spiegato: "Ero nel peggior Milan della storia. Dopo trentuno anni il presidente Berlusconi voleva vendere il club. Con l'allenatore e la nuova dirigenza avevamo idee diverse, ma vado avanti a testa alta perché il Milan è in Europa e ho dato il mio contributo".