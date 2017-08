Aubameyang "chiama" il Milan: "Io vorrei tornare ma loro dormono"

13 agosto 2017

Dopo la tripletta in Coppa di Germania, Aubameyang ha fatto tremare i tifosi gialloneri: "Devono essere preoccupati per un mio probabile addio? Sono domande da non fare queste, vediamo cosa succede. Non è un momento facile per noi, ma non posso dire niente di più" ha risposto il bomber gabonese di fronte a una domanda su una sua possibile partenza. E le frasi pronunciate nella diretta su Instagram sono un messaggio chiarissimo. Più chiaro di così non si può. Lui tornerebbe, la palla passa a Mirabelli e Fassone anche se il Borussia, come dimostra la vicenda Dembélé, non è disposto a privarsi a cuor leggero dei propri gioielli.