André Silva, futuro incerto: il Milan lo vuole tenere ma lui cerca più spazio

10 gennaio 2018

I 38 milioni sborsati in estate pesano anche a gennaio. Perché non c'è dubbio che il Milan difficilmente accetterebbe di privarsi di André Silva già da ora ammettendo, di fatto, di aver compiuto un clamoroso errore solo sei mesi fa. Dalle parti di Milanello c'è la chiara convinzione e volontà di valorizzare le indubbie qualità del giocatore su cui lo stesso Gattuso vuole puntare. Ma è altrettanto vero che il rendimento stagionale del portoghese è deludente: lo salva l'Europa League, competizione in cui Silva ha segnato ben 8 reti. Ma il suo contributo alla causa rossonero finisce qui e fa scalpore quello zero alla voce reti segnate in Serie A. Il problema stava proprio qui con Montella e continua a stare qui con Gattuso: il mancato adattamento del giovane bomber al nostro campionato. Solo 12 presenze, 537 minuti totali con gli spazi che si riducono ulteriormente perché Kalinic continua a essere teoricamente il titolare e l'esplosione di Cutrone contribuisce a far scalare l'ex Porto nelle gerarchie dell'attacco.



E con il Mondiale alle porte, nessuno è mai felice di passare più tempo in panchina che in campo. Per questo il prestigioso agente del numero 9, Jorge Mendes, sarebbe al lavoro per vagliare alternative. Proprio Mendes, fanno sapere dall'Inghilterra, ha iniziato a fare parecchi affari con il Wolverhampton, club di Championship, la seconda divisione inglese, saldamente in testa alla classifica e che da quando ha nuovi proprietari cinesi ha ingaggiato sempre più assistiti del procuratore lusitano: a partire dal tecnico Espirito Santo passando per Neves, Costa, Cavaleiro e Jota. E secondo il quotidiano Mirror il prossimo potrebbe essere, appunto, André Silva. Stando a voci di mercato i "Wolves" avrebbero formulato anche un'offerta piuttosto sostanziosa al Milan che, però, non ha intenzione di cedere ora un attaccante le cui qualità non sono in discussione e per cui la scorsa estate sono stati investiti così tanti milioni.