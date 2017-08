Amichevoli, Milan-Betis 1-2: rossoneri affondati col VAR

9 agosto 2017

LA PARTITA

Mettiamola così, è precampionato per tutti anche per il nuovo che avanza. Che sia quello sperimentato e sperimentale del Milan di Montella, o quella in corso di perfezionamento tecnico come il VAR che ha assistito l'arbitro Doveri nei novanta minuti di Catania. Una partita tutt'altro che amichevole e conclusasi con nove ammonizioni e un assistente del tecnico spagnolo espulso, condizionata proprio dai cambi tattici rossoneri e dagli interventi tanto giusti quanto decisivi del nuovo ausilio arbitrale. Un gol annullato ad André Silva per fuorigioco nel primo tempo e il rigore decisivo assegnato al novantesimo hanno riscritto la storia del match, mettendolo sulle righe regolamentari più giuste ma lasciando nel pubblico e negli spettatori un leggero senso di spaesamento nelle lunghe - e inspiegate - attese. Sarà utile, certo, ma questo prototipo che ha lasciato un po' tutti perplessi, in primis Montella, va rivisto e migliorato. Anche a questo serve il calcio d'estate.



Il campo, invece, ha restituito al Milan un match importante dal punto di vista agonistico contro un avversario tutt'altro che arrendevole nella festosa serata siciliana. Un test duro, l'ultimo in vista dello spareggio per entrare in Europa League, e giocato con la decisione ufficiale di affidare a Leonardo Bonucci la fascia di capitano per dare il via alla ricostruzione. Un Milan sperimentale comunque, dicevamo, senza l'acciaccato Biglia a scombussolare i piani tattici di Montella, ma anche senza pedine titolari lasciate a Milano a riposare come Conti, Rodriguez, Bonaventura e Donnarumma, con la chance da titolare per André Silva. Il tutto mescolato in un 4-3-3 che a cavallo tra i due tempi si è trasformato in un 4-2-3-1 per poi tornare alla base e finire con un 4-4-2 piuttosto offensivo con Çalhanoglu e Borini come esterni. Segnali incoraggianti dal punto di vista fisico e un'aggressività provata sul portatore di palla avversario che contro lo Shkendija potrebbe risultare utilissima se portata con maggiore sincronia.



Le reti sono arrivate tutte nella ripresa con il Betis Siviglia abile a passare in vantaggio nel miglior momento rossonero con una perla dal limite del giovane Fabiàn, con un sinistro a giro all'incrocio dei pali su cui Antonio Donnarumma non ha potuto nulla. La lente poi è passata sul dischetto del rigore dove prima André Silva, per fallo su Gomez in area, e poi Sanabria, per fallo di mano di Çalhanoglu in barriera, hanno vinto le rispettive battaglie per l'1-2 finale.