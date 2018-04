adidas dice addio al Milan: stop a 19,7 milioni di euro a stagione

10 ottobre 2017

Al Milan sta cambiando tutto, anche lo sponsor tecnico: adidas, infatti, lascerà a giugno 2018. Finisce così una storia lunga 20 anni di grandi trionfi. Nei mesi del closing la vecchia proprietà aveva dato alla casa tedesca la possibilità di uscire dal contratto in scadenza nel 2023 con l'accordo di 19,7 milioni di euro a stagione. Opportunità sfruttata e i colloqui con la nuova proprietà cinese avevano portato a un nuovo accordo fino al 2019 con la possibilità di chiudere con un anno d'anticipo. Così sarà, a giugno 2018 la casa tedesca non vestirà più i rossoneri.



Ora per succedere ad adidas sarà corsa a due: Under Armour o New Balance. Fra qualche mese sarà tutto ufficiale, il Milan è pronto a cambiare look.