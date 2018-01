"Gesto involontario": nessuna squalifica per Cutrone

30 gennaio 2018

Niente squalifica per Patrick Cutrone . In riferimento alle partite dell'ultima giornata di Serie A, e in particolare a quanto accaduto in Milan-Lazio , vista la prova tv, il Giudice Sportivo ha deciso "di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell'attaccante rossonero", autore di un gol con la mano contro i biancocelesti . " Il gesto non risulta connotato da sicura volontarietà ", si legge nelle motivazioni.

In particolare, il Giudice sportivo ha sottolineato che nel caso di Cutrone il gesto non risulta volontario "avuto riguardo alla particolare velocità dell'azione e del movimento della palla, nonché, soprattutto, alla sussistente di un evidente tentativo di colpire la palla con la testa e del contestuale e non innaturale movimento del braccio, in relazione, quest'ultimo, allo slancio per colpire la palla di testa".



Niessuno sconto invece per Fabrizio Cacciatore. Il Giudice Sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato infatti il difensore del Chievo per due turni in merito a quanto successo durante la partita contro la Juve. Cacciatore è stato punito "per aver, al 17' del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale con il gesto delle manette rivolto per due volte verso la tribuna".



Dura squalifica anche per Belec. Il portiere del Benevento è stato infatti fermato per tre turni "per avere, al 34' del primo tempo, con il pallone tra le mani colpito volontariamente con un calcio ad una gamba un avversario che cercava di ostacolargli il rinvio rapido del pallone". Una giornata di stop, invece, per Samuel Bastien (Chievo), Samir (Udinese), Fabio Pisacane (Cagliari), Moise Kean (Hellas Verona), Senad Lulic e Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), German Pezzella (Fiorentina), Nicolas Spolli (Genoa).