MILAN, LAXALT: "UN GRUPPO CHE SA QUEL VUOLE"

15/09/2018

Diego Laxalt è stato intervistato da Milan Tv, queste alcune sue dichiarazioni: “Mi hanno accolto tutti molto bene, i ragazzi sono splendidi. Il gruppo è bellissimo, l’ambiente rema tutto dalla stessa parte. Sappiamo quello che vogliamo. È una grande cosa. Si vede che c’è un bell’ambiente, si respira una bell’aria e questo è quello che ho percepito di più in queste prime settimane. Il Cagliari giocherà in casa, è un campo difficile, loro giocano in tanti da tanto tempo insieme. Sarà una partita molto complicata e dovremo andare con tanta voglia di vincere, di soffrire, umiltà per cercare i tre punti”