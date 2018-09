MILAN, GATTUSO: "PRIMI 20 MINUTI IMBARAZZANTI"

16/09/2018

"Cominciare la partita e fare 20 minuti così è imbarazzante. E' un problema da risolvere. Se vai sotto 2-0 questa gara non la recuperi piu'". Cosi' Gennaro Gattuso a Sky Sport dopo Cagliari-Milan. "Nel secondo tempo siamo usciti fuori ma non basta", ha aggiunto il tecnico. "La strada per noi e' lunga, la squadra ha potenziale per essere forte ma se non hai la rabbia, se non riesci a vincere questo tipo di partite mi viene da ridere quando sento che siamo la seconda/terza squadra", ha sottolineato ancora.