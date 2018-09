MILAN, GATTUSO: "CALDARA HA UN INIZIO DI PUBALGIA"

26/09/2018

"Ha un inizio di pubalgia. Ha un problema al pube, in questi giorni sta molto meglio, ha cominciato oggi a correre un po'". Lo ha detto il tecnico del Milan Rino Gattuso a proposito delle condizioni di Mattia Caldara, che salterà anche la trasferta di Empoli ma è sulla via del recupero. "Non ha nessuna lesione o rottura - ha aggiunto in conferenza stampa l'allenatore rossonero - Ha una piccola infiammazione".