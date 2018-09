MILAN, CASTILLEJO: "DARÒ TUTTO PER QUESTO CLUB"

20/09/2018

Novanta minuti per Samu Castillejo contro il Dudelange: "Non è stato facile, loro avevano tanto voglia e in Europa nessuna partita è facile ma abbiamo conquistato tre punti importanti". Sul Milan: "Mi sento in una famiglia, il gruppo e il mister rendono tutto più facile. Questo club ha puntato tanto su di me, voglio aiutarlo e darò tutto. Higuain? Con lui mi trovo bene dentro e fuori dal campo" le parole a Sky.