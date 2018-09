MILAN, CALDARA: "MENTALITÀ GIUSTA"

20/09/2018

Per Mattia Caldara esordio nel Milan contro il Dudelange: "Una partita fondamentale per me e per la squadra, avevamo tutto da perdere e invece abbiamo giocato con la giusta mentalità. Ogni allenamento la condizione migliora, intanto sono contento per stasera. I complimenti di Gattuso? Fa piacere, ha creduto tanto in me". In campionato arriva l'Atalanta a San Siro: "La conosco bene... (sorride, ndr" le parole a Sky.