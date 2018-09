MESSI AVVISA L'INTER: "DOBBIAMO VINCERE LA CHAMPIONS"

03/09/2018

Lionel Messi avvisa l’Inter. La ‘Pulce’, che nella fase ai gironi della Champions affronterà i nerazzurri con il suo Barcellona ha grande ambizioni per la massima competizione continentale: “Dobbiamo vincere la Champions League, abbiamo una squadra spettacolare - le sue parole a Radio Catalunya -. Dobbiamo perché arriviamo da tre anni in cui siamo usciti ai quarti, l'ultima è stata la peggiore di tutte. Dobbiamo puntare a questo, come club, come squadra e come spogliatoio. Abbiamo una rosa spettacolare e possiamo farlo. Non lo diciamo tanto per dire: abbiamo la squadra giusta per vincere questa competizione".