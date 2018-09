Simeone all'Inter, la sorella rivela: "E' solo questione di tempo"

09/09/2018

Il tecnico argentino, che con l'Atletico ha già vinto sette titoli, è legato al club di Madrid fino a giugno 2020 dopo aver richiesto e ottenuto di accorciare la durata del contratto, che inizialmente sarebbe dovuto scadere nel 2022: "La passione, alla fine, vince sempre - ha detto la sorella - Sono sette anni che Diego è all’Atletico Madrid. Lui è uno dei migliori allenatori al mondo, ma rimane dove crede che ci sia ancora da fare. E io lo accompagno: se lui va, io lo seguo". Pronta dunque a seguirlo anche in nerazzurro: "Con Diego ho un rapporto speciale - ha svelato - Siamo tre figli: lui è il più grande, poi vengo io, infine Carla. Da bambini giocavamo a pallone insieme e Diego non perdeva mai. Mio fratello ha grande rispetto per la mia professione, una grande fiducia".

Natalia Simeone è agente del fratello ma anche del nipote, l'attaccante della Fiorentina Giovanni (che recentemente ha esordito con un gol con la maglia dell'Argentina), ma a domanda precisa non sembra fare i propri interessi: "Il più talentuoso dei figli di Diego? Giuliano. Ha 15 anni, è il terzo figlio e attualmente gioca nel River Plate. Lo fanno giocare da attaccante centrale, ma io lo preferisco come numero 7 che come numero 9".