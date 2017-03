Roma, vertice tra Pallotta e la dirigenza su Spalletti e i rinnovi

20 marzo 2017

Insomma, un'agenda piena quella di Pallotta, che a metà settimana lascerà la Capitale per trasferirsi a Londra. Il momento clou, comunque, dovrebbe essere l'incontro proprio con Spalletti, come rivela il Corsera. La situazione è parecchio delicata. Il tecnico toscano ha fatto capire che per lui l'aria romana si è fatta pesante, non per colpa della squadra, ma per l'ambiente circostante. Dal canto suo la Roma si è finora limitata a dire che è contenta del suo allenatore e che aspetta eventuali comunicazioni a riguardo. Tradotto: le parti si dovranno vedere e chiarire a quattr'occhi, ma l'impressione è che difficilmente andranno avanti insieme. E questa della sosta potrebbe essere una settimana chiarificatrice anche se il testa a testa con il Napoli per il secondo posto potrebbe convincere tutti a tenere le acque calme per non compromettere il finale di stagione.

LE STATISTICHE DI ROMA-SASSUOLO

- La Roma rompe il tabù Sassuolo contro cui aveva pareggiato tutti i precedenti tre incroci casalinghi in campionato.

- Defrel ha raggiunto il suo record di gol in un singolo campionato (9) stabilito col Cesena nel 2014/15.

- Leandro Paredes ha trovato la rete in due delle ultime tre partite casalinghe in campionato.

- Per la seconda stagione di fila Salah è andato in doppia cifra di gol: 9 delle sue 10 reti in questo campionato sono arrivate all’Olimpico.

- Quattro le reti di Salah al Sassuolo in Serie A, contro nessun’altra squadra ha segnato di più.

- Dzeko raggiunge quota 21 gol in campionato: per lui otto gol nelle ultime nove partite di campionato.

- Dzeko ha segnato in tutte le ultime tre partite in campionato in cui è entrato a partita in corso.

- Sono nove le reti giallorosse con giocatori subentrati dalla panchina - nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato.

- La Roma ha vinto la quarta partita rimontando da uno svantaggio (nessuna squadra ha fatto meglio)

- Il Sassuolo ha invece perso la sesta dopo essere andato in vantaggio (nessuna squadra ha fatto peggio).

- Il Sassuolo ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite, segnando un solo gol nel parziale.