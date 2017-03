Roma, Pallotta pensa al nuovo stadio

20 marzo 2017

Sono giorni caldi per il futuro della Roma. Ma l'arrivo dall'America di James Pallotta non ha fatto chiarezza sul futuro di Luciano Spalletti. Nessun vertice tra presidente e allenatore. E a provarlo è stato un tifoso che ha intercettato il tecnico alla stazione Termini, in partenza per la sua Toscana. Il presidente pensa allo stadio, e per il momento i rinnovi sono congelati. E il futuro dipende soprattutto dalla qualificazione diretta alla prossima Champions League.