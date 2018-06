Roma, giornata di visite e firma per Cristante

07/06/2018

A Roma è il giorno di Bryan Cristante: dopo lo sbarco in città, il centrocampista, arrivato dall'Atalanta per 30 milioni di euro, si prepara a vivere le prime ore da giallorosso. Intorno alle 9 il giocatore è arrivato a Villa Stuart per le visite di rito e ha avuto modo di prendere i primi contatti con i suoi nuovi tifosi. Test medici che si sono conclusi poi a mezzogiorno circa. In programma poi c'è il passaggio a Trigoria, dove arriverà la firma sul contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 5 anni.