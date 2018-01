Roma, Dzeko ed Emerson in partenza: ecco chi può arrivare

25 gennaio 2018

Un gran viavai dalle parti di Trigoria. In attesa di definire le trattative col Chelsea che potrebbero portare a Londra Edin Dzeko (che intanto anche oggi si allena regolarmente) ed Emerson Palmieri, Monchi sta studiando le possibili alternative per non indebolire la rosa a disposizione di mister Di Francesco. Secondo Calciomercato.it, i giallorossi starebbero pensando a Sturridge e Deulofeu per l'attacco mentre in difesa piacciono Darmian, Sansone, Ziyech e Pereiro.

L'affare Dzeko resta da definire ma comunque vicino alla chiusura: il Chelsea è pronto a versare nelle casse giallorosse 30 milioni ma resta da trovare l'intesa con l'attaccante bosniaco che vorrebbe firmare un contratto fino al 2020 (lo stesso che attualmente lo lega alla Roma) mentre i Blues hanno remore a far firmare pluriennali a chi è over 30. Di Francesco si terrebbe ben stretto il giocatore come dichiarato dopo la gara con la Samp: il tecnico ha detto che il giocatore è a completa disposizione nonostante le voci di mercato e ha dichiarato che fino a quando lo avrà a disposizione lo farà giocare. La vicenda si chiarirà definitivamente nei prossimi giorni e lo stesso discorso vale per Emerson Palmieri: anche il terzino brasiliano ha la valigia pronta per Londra e la sua partenza permetterebbe a Pallotta e soci di incassare 25 milioni. In questo caso non sembrano esserci ostacoli alla chiusura della trattativa che dovrebbe sbloccarsi nelle prossime ore con il giocatore pronto a firmare un quadreinnale da 2,5 milioni a stagione.



E viste le partenze o possibili tali, Monchi deve pensare ai sostituti. In attacco, dovesse davvero partire Dzeko, il nome che piace più di tutti è quello di Daniel Sturridge, punta del Liverpool che interessa anche all'Inter. Sullo sfondo resta anche Deulofeu, che vorrebbe lasciare il Barcellona per trovare più spazio e che sembra uscito dai radar dei nerazzurri e del Napoli. In difesa, per ovviare alla partenza del brasiliano, la prima ipotesi porta a Matteo Darmian, che ad ogni sessione di mercato viene accostato a club italiani. Il difensore dello United può arrivare con i soldi incassati per Emerson ma in quel ruolo Monchi segue anche l'ex Sassuolo Sansone, che Di Francesco conosce bene. Ma oltre al giocatore del Villarreal, nel mirino del giallorossi ci sono anche Ziyech dell'Ajax (che ha però una valutazione di 25 milioni) e Gaston Pereiro del Psv Eindhoven.