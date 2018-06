Retroscena dalla Spagna: no di Ramos per Conte al Real

16/06/2018

Alla fine è stato scelto Julen Lopetegui, con tutto il conseguente caos provocato e il suo esonero da ct della Spagna, ma nella lista dei candidati a cui Florentino Perez ha pensato di affidare la panchina del Real Madrid c'è stato anche Antonio Conte . Se non che, secondo quanto racconta El Pais , sull'allenatore italiano ci sarebbe stato un vero e proprio veto da parte di Sergio Ramos , capitano e simbolo dei Blancos.

Dopo il clamoroso addio di Zinedine Zidane, la dirigenza madridista ha iniziato a valutare i profili ideali per ereditare una delle panchine più bollenti del calcio mondiale. E visto che Antonio Conte è in attesa di liberarsi dal Cheslea, anche il suo nome sarebbe circolato. Ma poi a favorire la scelta di Lopetegui avrebbe contribuito anche il parere di Sergio Ramos. Secondo la stampa spagnola, infatti, una volta saputo dell'ipotesi Conte, il difensore avrebbe chiesto informazioni ad alcuni spagnoli del Chelsea (Morata, Fabregas, Pedro, Azpilicueta e Marcos Alonso) che proprio con l'italiano hanno condiviso le ultime due o l'ultima stagione in Blues. E il parere sarebbe stato negativo da parte di tutti indirizzando così anche quello, a sua volta negativo, del capitano del Real.