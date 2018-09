Palermo: esonerato Tedino, in panchina torna Stellone

26/09/2018

Ennesimo ribaltone sulla panchina del Palermo dopo la sconfitta per 2-1 a Brescia nel turno infrasettimanale di Serie B. Il ko è risultato fatale per il tecnico Bruno Tedino, esonerato dal presidente Zamparini insieme a tutto il suo staff. Al suo posto è stato chiamato Roberto Stellone. Tedino era tornato alla guida della squadra rosanero dagli inizi di luglio proprio al posto di Stellone. Ora la staffetta per cambiare marcia.

La seconda avventura di Tedino sulla panchina del Palermo è già finita: l'esonero è arrivato dopo la prima sconfitta in campionato sul campo del Brescia (in Coppa Italia i rosanero sono stati eliminati dal Cagliari nel terzo turno). Il tecnico friulano lascia la squadra a 8 punti in classifica, frutto di due pareggi nelle prime due uscite a Salerno e in casa con la Cremonese e due successi, a Foggia e al Barbera contro il Perugia. Al suo posto un volto conosciuto, quel Roberto Stellone, che nel finale della scorsa stagione ha guidato il Palermo nei playoff fino alla sconfitta contro il Frosinone (sua ex squadra), con l'addio alla promozione in A. Stellone era subentrato a fine aprile allo stesso Tedino. Ora una nuova puntata della saga. Stellone dirigerà il primo allenamento venerdì.