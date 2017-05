Napoli, i diritti di immagine dietro le esternazioni di Sarri

15 maggio 2017

Insomma, non solo un ingaggio più consono al suo valore e ai suoi risultati, ma anche la possibilità di incassare personalmente i frutti della cessione del suo nome e della sua immagine ad aziende che vorrebbero sponsorizzarlo. Adesso toccherà al presidente fare la sua mossa. Se sedersi subito a un tavolo per ridiscutere un contratto in scadenza il 30 giugno 2020 o se aspettare ancora 12 mesi e provare a trovare un nuovo accordo a mente fredda e animi più sereni. Di certo le recenti scintille hanno portato a galla problemi ancora irrisolti, che rendono nebuloso anche il futuro insieme. Anche perché Sarri piace, e non poco, ad altre squadre.