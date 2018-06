Napoli, c'è l'offerta dalla Cina per Hamsik

07/06/2018

Nonostante le sue parole d'amore verso il Napoli (e quelle del padre che aveva parlato dell'intenzione di rispettare il contratto) e nonostante la telefonata di Ancelotti per trattenerlo, torna a farsi largo l'ipotesi dell'addio di Marek Hamsik al Napoli. Secondo il quotidiano Il Mattino, infatti, sarebbe arrivata l'offerta dalla Cina: per lo slovacco sarebbe pronto un ingaggio da 35 milioni mentre al club ne verrebbero offerti 30 per liberarlo.

Il club accostato ad Hamsik è lo Shandong Luneng: secondo il quotidiano partenopeo il giocatore sarebbe a un passo dall'accettare l'offerta mentre il club, dal canto suo, non ha intenzione di ostacolare eccessivamente la trattativa ma nemmeno di fare sconti rispetto ai 30 milioni pretesi da De Laurentiis per privarsi del suo capitano. Secondo le voci di mercato, in casa Napoli si starebbe già pensando al sostituto: AdL, infatti, ha da tempo gli occhi su Dennis Praet della Samp, 24enne regista belga autore di un'importante stagione in blucerchiato.