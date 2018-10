Milan, Raiola ha incontrato Leonardo e Maldini: la pista Ibrahimovic è viva

25/10/2018

Mentre in casa Milan l'ambiente tutto cerca di riprendersi dalla delusione di aver perso il derby all'ultimo minuto, si pensa già al mercato di gennaio, sessione nella quale i rossoneri potrebbero riabbracciare Zlatan Ibrahimovic , la cui avventura in Mls ai Los Angeles Galaxy appare ormai sul viale del tramonto. Per il momento una trattativa vera e propiria non è ancora iniziata, ma secondo quanto riporta calciomercato.com, Maldini e Leonardo avrebbero recentemente avuto un faccia a faccia con Mino Raiola , agente dell'attaccante svedese, durante il quale si è parlato anche del rinnovo di Giacomo Bonaventura .

Il centrocampista ex Atalanta in questi anni è diventato un elemento fondamentale per i rossoneri, che avrebbero così deciso di prolungargli il contratto in scadenza nel 2020. Stando alle indiscrezioni di calciomercato.com, mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli per la firma sul nuovo contratto di Bonaventura, che sarà prolungato di altre due stagioni con adeguamento dell'ingaggio.

Nell'incontro andato in scena una decina di giorni fa tra Raiola, Maldini e Leonardo si è parlato come detto anche della possibilità di un ritorno a Milano di Ibrahimovic, che considera ormai ai titoli di coda la sua esperienza americana, ma vorrebbe tornare in Europa solo per recitare un ruolo da attore protagonista, come sempre gli è accaduto in carriera. Raiola ha riferito la volontà dello svedese ai dirigenti rossoneri, i quali stanno riflettendo e sarebbero molto tentati, anche se ci sono ancora tanti dettagli e passi in avanti da completare prima di parlare di un’operazione davvero fattibile a gennaio