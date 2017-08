Milan, Montella: "La squadra è più compatta"

9 agosto 2017

Contro il Betis Siviglia è arrivata la seconda sconfitta nel precampionato del Milan . "Abbiamo bisogno di partite così - ha commentato sereno Montella -, per far giocare insieme uomini per la prima volta. Dobbiamo migliorare nella velocità, ma ho avuto indicazioni positive. Ho la sensazione che la squadra sia più compatta, abbiamo fretta ma serve pazienza". Sfida condizionata dal VAR : "La partita è servita anche a questo, dovremo abituarci".

Una sfida importante anche dal punto di vista atletico per preparare l'Europa League: "Nell'ultimo passaggio dobbiamo fare meglio, ma questo tipo di partite ci serve per far affiatare i nostri ragazzi che non hanno mai giocato insieme. Dovremo essere più veloci, ma ho avuto diverse indicazioni positive anche in fase difensiva. La squadra mi sembra più compatta, ma siamo ancora in costruzione e anche se abbiamo poco tempo non dobbiamo avere fretta. Serve un po' di pazienza".



Gli occhi di Catania oltre che sull'ex tecnico degli etnei erano concentrati su André Silva e Çalhanoglu: "Sono tornato qui con grande piacere, ho rivisto tanti amici - ha ammesso Montella -. I ragazzi li ho visti bene, possono e devono crescere. Miglioreranno anche perché sono giovanissimi e provengono da un campionato diverso. Per chi gioca davanti è più complicato adattarsi".