Milan, dal Brasile: preso Paquetá. Arriva a gennaio. Già in corso le visite mediche

10/10/2018

Mentre il campionato è in pausa e i tifosi si concentrano sulla Nations League, in casa Milan si fa mercato in vista della sessione di gennaio. Secondo il prestigioso quotidiano brasiliano Globoesporte, con una trattativa lampo firmata Leonardo, nella notte i rossoneri hanno sbaragliato la concorrenza desl Psg chiudendo per Lucas Paquetá, trequartista classe 1997 di proprietà del Flamengo considerato la nuova stella del calcio verdeoro.