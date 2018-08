Lo scontro tra Psg e Barcellona lo risolve Rakitic: "Resto in blaugrana"

27/08/2018

"Il mio futuro è chiaro, io resto qui. Sono stati giorni in cui ho riflettuto un po', ho parlato di varie cose ma difendere la maglia blaugrana è la cosa più bella. Nessuno può offrirmi quello che ho qui, sono nel miglior club del mondo". Con queste parole Ivan Rakitic fuga ogni dubbio sul suo futuro. In ogni caso, chi vorrà aggiudicarsi il croato dovrà sborsare 125 mln di euro per la clausola rescissoria.