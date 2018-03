Liverpool, fissato il prezzo per Salah: costa più di Neymar

20 marzo 2018

Alla sua prima stagione in Premier Mohamed Salah sta sorprendendo tutti: 28 gol in 31 partite con la maglia del Liverpool per l'egiziano che ora fa gola a mezza Europa. E i Reds, che si sono già visti strappare Coutinho, provano a cautelarsi. Secondo il Sun, infatti, il club allenato da Klopp avrebbe fissato per l'ex romanista un prezzo che nelle intenzioni vorrebbe scoraggiare le pretendenti: 228 milioni di euro, più di quanto pagato dal Psg per Neymar.