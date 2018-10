Lazio, comunicato ufficiale: Immobile e Milinkovic hanno rinnovato, clausola da 100 milioni per il serbo

01/10/2018

"La S.S. Lazio rende noto di aver prolungato i contratti economici dei calciatori Ciro Immobile e Sergej Milinković-Savić sino al 30 giugno 2023". Con un comunicato sul proprio sito il club biancoceleste annuncia in modo ufficiale quello che ormai si sapeva da giorni, da quando lo aveva comunicato Tare , e in questo modo regala un sorriso ai propri tifosi, ancora delusi per il derby perso contro la Roma.

Il capocannoniere dell'ultimo campionato e l'oggetto del desiderio di molte big europee, Lotito blinda i suoi campioni, nonostante per il serbo, per stessa ammissione del presidente, in estate sia arrivata un'offerta indecente. Una grande notizia anche per Simone Inzaghi, che sta già preparando la trasferta di Europa League sul campo dell'Eintracht Francoforte. Non sono state comunicate ufficialmente le cifre dei nuovi accordi, prolungati di 12 mesi, ma per entrambi i giocatori è facile pensare ci sia stato anche un ritocco dell'ingaggio. Dalle prime indiscrezioni inoltre risulta che nel contratto del centrocampista serbo sia stata inserita una clausola rescissoria da 100 milioni valida per l'Italia.