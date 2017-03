Italia, Di Biagio: "Ottima reazione contro la Spagna"

27 marzo 2017

La preparazione all' Europeo Under 21 che si disputerà in Italia nel 2019, gli Azzurri hanno fissato una serie di test impegnativi. Il primo è andato male contro la Spagna, con una reazione nel secondo tempo che non ha evitato il ko 1-2: "La reazione dei ragazzi è stata ottima - ha commentato il ct Di Biagio -. Nei prossimi mesi faremo il punto della situazione, ma la scelta è ampia. Ho 35 giocatori di alto livello".

Luigi Di Biagio, ct dell'Italia Under 21, ha parlato ai microfoni della Rai: "E' il test che volevamo, in questo biennio abbiamo sempre cercato di competere con squadre forti come la Spagna. La reazione è stata buonissima, è normale che il loro palleggio ci ha fatto correre un po' troppo, però sono soddisfatto anche se andrebbero chiusi più spazi in mediana. I ragazzi hanno dato il massimo, complimenti a loro. Abbiamo anche sfiorato il gol, specialmente nel primo tempo. Convocazioni? Conosco i ragazzi, so cosa possono darmi. Nei prossimi mesi faremo il punto della situazione. Ho 30-35 giocatori di grandissimo livello, la scelta è ampia. Con Ventura non c'è niente in programma, il nostro è un confronto quotidiano".