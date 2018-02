Il mercato degli svincolati: da Nasri a Ibra, da Cassano a Fellaini. Le occasioni del 2018

3 febbraio 2018

Andiamo con ordine e partiamo dai calciatori che attualmetne sono liberi non avendo più un contratto da gennaio : il primo big di questa particolare lista è Samir Nasri . Il centrocampista offensivo francese ha 30 anni e ha da pochi giorni rescisso il suo contratto con i turchi dell'Antalyaspor. L'ex Manchester City è, tra tutti gli svincolati, quello che ha ancora un maggior valore di mercato. C'era anche Bacary Sagna , difensore francese classe 1983 libero, a dire il vero, dallo scorso luglio dopo la fine dell'esperienza con i Citizens e che ha appena firmato con il Benevento . Un altro francese libero è Jeremy Toulalan , mediano 34enne che ha ha chiuso a gennaio la sua avventura con il Bordeaux. Un difensore tedesco da non sottovalutare potrebbe essere Philipp Wollscheid: 28 anni, centrale di 1 metro e 94 appena liberatosi dal Metz dopo aver indossato le maglie di Stoke, Wolfsburg e Bayer Leverkusen. Ma ci sono anche tante occasioni "di casa nostra": Gabriel Paletta , 31enne centrale che ha indossato anche la maglia azzurra, è svincolato dopo l'interruzione del rapporto col Milan. Esperienza e affidabilità le garantisce anche un altro ex rossonero, Antonio Nocerino che ha terminato l'avventura americana con Orlando City ed è libero: 32 anni, tanta grinta in mezzo al campo e un curriculum di tutto rispetto. Rimanendo all'"usato sicuro" ci sono altri grandi nomi che ben conoscono la Serie A: il portiere Marco Amelia , 35enne reduce dal Vicenza, Alessandro Diamanti, 34enne rimasto libero dopo le avventure con Evergrande e Palermo. Senza dimenticare Antonio Cassano che a 35 anni non ha ancora dato l'addio definitivo al calcio e sembra desideroso di rimettersi in discussione nonostante l'ultimo tentativo col Verona sia stato fallimentare.

IN SCADENZA A GIUGNO

E infine c'è, e qui la lista diventa lunga e prestigiosa, l'esercito dei giocatori il cui contratto scade tra sei mesi, a giugno 2018 che si presentano come veri e propri affari a costo zero: fa parte di questa categoria, ad esempio, il promesso sposo dell Juve, Emre Can, che non ha rinnovato con il Liverpool. E proprio dalla Premier arrivano occasioni ghiotte: Jack Wilshere, centrocampista inglese dell'Arsenal classe 1992, Luke Shaw, terzino dello United 22enne. Proprio i Red Devils sono il club cui si può guardare con maggior attenzione visto che andranno in scadenza anche Zlatan Ibrahimovic e Marouane Fellaini. Altra squadra a cui si possono strappare giocatori preziosi è l'Atletico Madrid, che perderà il terzino Juanfran e il bomber Fernando Torres.



A lungo inseguito e sognato dall'Inter, a giugno si libererà anche Yaya Tourè, centrocampista 34enne corteggiatissimo da Mancini e alla fine rimasto al City. Occhio anche a Ben Arfa, centrocampista franco-tunisino del Psg, e Max Meyer, centrocampista 22enne dello Schalke 04. E poi c'è Mimmo Criscito, allo Zenit dal 2011 e corteggiato dalle italiane praticamente ad ogni sessione di mercato: dal 30 giugno sarà libero e a 31 può ancora dire la sua.



Sono tanti anche in Serie A i giocatori in scadenza: il più inseguito è il difensore della Lazio Stefan De Vrij. Stesso discorso vale per l'interista Miranda. Togliamo dalla lista Chiellini che ha annunciato che a breve rinnoverà con la Juve ma restano nomi come quelli di Badelj della Fiorentina, Asamoah, Lichtsteiner, Barzagli, Hetemaj, Santon e Masiello. Infine va appuntato il nome di Mario Balotelli: tra sei mesi finisce il suo contratto col Nizza.