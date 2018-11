Il giocatore più caro al mondo? Al momento è Mbappé, Ronaldo fuori dalla top-10

05/11/2018

Ogni mese il Cies Observatory Football, il gruppo di ricerca che pubblica studi e analisi statistiche sul mondo del calcio, aggiorna la graduatoria dei giocatori più costosi del mondo utilizzando un apposito algoritmo. Ed è Kylian Mbappé il giocatore che ha il valore più alto: 216,5 milioni di euro, una cifra in linea con i 180 sborsati dal Psg nell'affare col Monaco. Dietro di lui ci sono Harry Kane e Neymar, il cui valore si attesta attorno ai 197 milioni di euro. Cifre monstre che indicano il reale valore di mercato dei giocatori tenendo in considerazione una serie di fattori come l'età, il ruolo, il club di provenienza, le presenze, i gol, la durata del contratto in essere.



Nella top 10 non ci sono ovviamente giocatori italiani ma non ci sono nemmeno giocatori della Serie A: non c'è Cristiano Ronaldo, penalizzato dal fattore anagrafico, mentre Paulo Dybala sfiora la top-10, essendo l'11esimo più caro al mondo: l'argentino ha un valore stimato di 155,6 milioni di euro, decimo nella sezione attaccanti. Nella classifica dei top ci sono Salah, Coutinho, Messi, Sterling, Lukaku, Dele Alli e Griezmann.



Interessante scoprire, al di là degli attaccanti, quali sono i giocatori dal valore più alto nei vai ruoli. Il portiere più caro è Ederson, del Manchester City: 102 milioni di euro, davanti a ter Stegen e Alisson. Tra i difensori guida la classifica Umtiti (Barcellona): 99,2 milioni di euro di valutazione. Sorprende il terzo posto di Rüdiger, Skriniar è decimo (65,6 milioni).



Tra i centrocampisti spicca Dele Alli del Tottenham, 163,4 milioni di euro, forte della sua giovane età (22 anni), davanti a De Bruyne e Pogba. Decima posizione per Jorginho, unico italiano assieme a Donnarumma (7° tra i portieri, 60,4 milioni) nelle prime posizioni, valutato 72 milioni: è quindi il centrocampista del Chelsea l'italiano più costoso. Il terzino più caro? Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 96,4 milioni. Tra gli esterni di difesa figurano anche Cancelo (Juve, 55,8 milioni) e Hysaj (Napoli, 51,3).