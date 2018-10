Il Bayern Monaco cede James Rodriguez: c'è anche la Juventus

30/10/2018

Ci sono indiscrezioni che valgono molto più di altre e che meritano di essere riprese, soprattutto se da alcuni particolari traspare una attendibilità quasi certificabili. La testata tedesca Sport Bild sulle vicende del Bayern Monaco è fortemente attendibile e oggi racconta che a gennaio la Juventus sta pensando seriamente a un nuovo grande colpo: James Rodriguez. Il dato di fatto incontrovertibile raccontato dai colleghi Tobias Altschaffl e Christian Falk è che il club bavarese ha deciso di mettere sul mercato il fantasista colombiano.



La Juventus è l'unica interlocutrice che viene citata esplicitamente, mentre a latere si parla di genericissimi club di Premier League come possibili destinazioni alternative. Alcuni elementi avvalorano questa ipotesi: James è gestito dal solito potentissimo Jorge Mendes, che ha portato Cristiano Ronaldo a Torino. Ma non solo: il rapporto tra lo stesso CR7 e il mancino colombiano è splendido.



Fin qui l'indiscrezione e le certezze. Ma poi ci sono le cifre da raccontare. James è arrivato al Bayern Monaco dal Real Madrid nell'estate del 2017 con un prestito biennale oneroso pagato 10 milioni dai tedeschi. Il prezzo del riscatto alla fine della stagione in corso è fissato in 35,2 milioni e fino a qualche giorno fa c'erano certezze quasi assolute su un suo puntuale riscatto da parte del Bayern. Ora queste certezze stanno cadendo e la Juventus potrebbe approfittare della situazione con la regia di Mendes per inserirsi nell'affare (ovviamente in accordo con Bayern e Real).



Resta poi da capire la formula con la quale la Juventus dovrebbe portare avanti l'operazione, ma il presidente Andrea Agnelli ha detto chiaramente di essere pronto ad altri investimenti pur di portare la Juve sul tetto del mondo. L'altro punto interrogativo potrebbe essere la collocazione tattica di questo giocatore in una squadra che forse avrebbe bisogno di un rinforzo a centrocampo più che in attacco, ma Allegri ha dimostrato in questi anni di saper sistemare tutto.