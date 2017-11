Hazard spaventa il Chelsea: "Sarebbe un sogno lavorare con Zidane"

10 novembre 2017

Eden Hazard è uno dei pezzi più pregiati del Chelsea di Conte, ma il diretto interessato sembra avere altri progetti per il futuro. "Tutti sono a conoscenza del rispetto che ho per Zidane come giocatore, ma anche come tecnico. Era il mio idolo - ha spiegato il belga all'emittente RTL, strizzando l'occhio al Real Madrid -. Al momento non so cosa succederà in futuro. Certo, giocare sotto Zizou sarebbe un sogno ".

Dichiarazioni che hanno fatto scattare subito l'allarme rosso in casa Chelsea. Non tanto per il presente, quanto per il futuro immediato. "Al momento sono al Chelsea e ho ancora molti obiettivi da raggiungere con loro - ha spiegato Hazard, aggiustando un po' il tiro -. Sono concentrato a giocare per i Blues". Il belga, del resto, non ha nemmeno nascosto la voglia di tornare a giocare per un club allenato da José Mourinho, con lui già al Chelsea e attualmente al Manchester United. "Naturalmente mi piacerebbe lavorare di nuovo con Mou, ma lo apprezzo anche come avversario - ha ammesso Eden -. Se dovessimo lavorare insieme in futuro sarebbe un onore". Hazard cerca nuovi stimoli: Real Madrid o Manchester United. Chelsea avvertito.