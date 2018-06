Dalla Spagna: "Salah offerto al Barcellona". Ma l'agente smentisce

07/06/2018

L'indiscrezione arriva dalla Spagna e sarebbe clamorosa: Mohamed Salah sarebbe stato proposto al Barcellona. Ma la notizia ci ha messo poco ad arrivare alle orecchie dei diretti interessati e, quasi in tempo reale, è arrivata la smentita. Secondo il quotidiano madrileno As il procuratore dell'egiziano del Liverpool sarebbe entrato direttamente in contatto con la dirigenza blaugrana per proporre l'affare. I catalani, da parte loro, ascoltano con interesse visto che l'ex Roma sarebbe l'alternativa di lusso a Griezmann, a questo punto più lontano. Ma proprio l'agente di Salah, Ramy Abbas Issa, ha smentito tutto: "Non c'è mai stato alcun incontro, questa cosa non è assolutamente vera. As, controllate meglio le vostre fonti", ha twittato.