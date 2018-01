Conte chiude il caso Dzeko: "Resterà alla Roma"

30 gennaio 2018

Sembra chiusa definitivamente, dunque, una trattativa che aveva incontrato il favore dei due club ma non del giocatore, Dzeko, incapace, di trovare col Chelsea l'intesa sul contratto. E dalle parole di Conte restano pochi dubbi: Edin continuerà a essere un giocatore della Roma. Il tecnico italiano poi ha commentato con considerazioni non troppo lusinghiere l'imminiente sbarco di un altro (ormai ex) giallorosso, Emerson Palmieri: "Non ricordo Palmieri perché in Italia ha giocato in Italia solo lo scorso anno quando ha fatto una buona stagione con la Roma. Poi ha avuto un brutto infortunio, si è rotto i legamenti, ora si sta riprendendo. Non so se è pronto per giocare, ma stiamo parlando di un giocatore di un'altra squadra in questo momento" si è limitato a dire.