Cagliari, Barella infiamma il mercato: lo vogliono Inter, Milan e Roma

16/10/2018

Mancano ancora oltre due mesi all'inizio della sessione invernale di calciomercato , ma c'è un nome che già scalda le big del nostro campionato e non solo. Si tratta di Niccolò Barella , centrocampista classe 1997 del Cagliari che in settimana è stato protagonista di due ottime prestazioni con la maglia della Nazionale che lo hanno fatto finire nel mirino delle grandi. In pole position sembrava esserci l' Inter, ma anche Milan e Roma sono sulle sue tracce e per strapparlo al club sardo serviranno almeno 40 milioni .

Come detto i nerazzurri, che godono anche di uno sponsor d’eccezione come Radja Nainggolan, sembravano nettamente in prima fila, ma la grande partita giocata da Barella contro la Polonia ha riacceso l'interesse del Milan, con Leonardo che ha preso informazioni intenzionato a fare il suo gioco in vista dell’estate. Il Cagliari, infatti, non avrebbe intenzione di vendere il suo gioiello già a gennaio e vorrebbe sfruttare il forte interessamento anche della Roma per scatenare una vera e propria asta che potrebbe portare il costo del cartellino del centrocampista ben oltre i 40 milioni. Ecco perché, con ogni probabilità, molto dipenderà dall'esito della lotta per un posto in Champions.

Da un azzurro all'altro, si sta intavolando un derby di mercato anche per Cristiano Biraghi, autore del gol vittoria dell'Italia contro la Polonia. Già la scorsa estate il Milan si era fatto avanti con la Fiorentina nell'ipotesi di cedere Rodriguez, ma anche se poi la pista si è raffreddata Gattuso resta un suo grande estimatore e i rossoneri potrebbero riprovarci sfruttando i buoni rapporti con Mario Giuffredi (agente anche di Conti). Ci sarà però da battere l concorrenza dell'Inter, dove Biraghi è molto apprezzato sia da Spalletti sia da Ausilio, che lo conosce da quando era all'Atalanta. Al momento per strapparlo ai viola servono circa 15 milioni di euro.