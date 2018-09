Barcellona, nel mirino Pogba e Rabiot: si punta al doppio colpo

22/09/2018

Il calciomercato è chiuso ormai da diverse settimane, ma in casa Barcellona si continua a lavorare a pieno ritmo in vista delle prossime sessioni e nel mirino ci sono in particolare due centrocampisti francesi, Paul Pogba e Adrien Rabiot. Di un possibile trasferimento in Spagna dell'ex Juventus si è parlato tanto la scorsa estate e ora il club blaugrana vorrebbe stringere, mentre per il centrocampista del Psg, che piace molto anche al Milan, sarebbe già pronta un'offerta da capogiro.