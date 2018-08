Meglio Ronaldo o Neymar? A Trento finisce in rissa

24/08/2018

Tra i due litiganti, di solito gode il terzo. In questo caso, poteva essere Leo Messi, ma non c'è stato il tempo di nominarlo. Perché la contesa è terminata (nel peggiore dei modi) quando il confronto ha messo di fronte Cristiano Ronaldo e Neymar. Il cinque volte Pallone d'Oro, il marziano sbarcato alla Juventus dopo 4 Champions League vinte con il Real Madrid, contro Neymar, il fuoriclasse per cui il Psg, pur di averlo, ha sborsato 222 milioni di euro, cifra record, pur di strapparlo al Barcellona.