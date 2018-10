Mbappé sulla copertina di Time: "Vita da sogno, ma sono costretto ad essere adulto"

11/10/2018

Vent'anni ancora da compiere (il 20 dicembre) e già sulla copertina dell'edizione internazionel di Time , la prestigiosa rivista americana. Kylian Mbappé aggiunge un altro tassello al suo incredibile 2018. Questa volta non un premio sportivo, ma un riconoscimento internazionale di altissimo valore. " Mbappé è il futuro del calcio ", il messaggio di Time, che lo ritrae in copertina inserendolo nella categoria: "Next Generation Leaders".

Dalla miseria delle banlieues al tetto del mondo a soli 19 anni. La traiettoria stupefacente di Kylian Mbappé gli ha fatto meritare la copertina dell'edizione internazionale di TIME. Nel 2012 era stata la volta di Mario Balotelli: con "The meaning of Mario" la rivista statunitense ragionò sul fenomeno Balotelli, e sulle implicazioni tra calcio, identità e questioni razziali.



La storia di Mbappé è invece un esempio di scalata vertiginosa non solo nel mondo del calcio, ma nella società in generale. Dalla povertà di Bondy, alle porte di Parigi, ad uno stipendio da 1,5 milioni al mese. "La mia vita è stata completamente stravolta, ma ora sono felice, vivo la vita che ho sempre sognato", ha spiegato l'attaccante del Psg alla rivista. Certo, non tutto luccica: "Ho 19 anni e sono costretto ad essere un adulto. Non ho la vita di un adolescente normale, alcune cose mi mancano".



Mbappé è uno dei principali candidati alla conquista del Pallone d'Oro. Time spiega: "È molto più di un normale calciatore. Il racconto della sua vita è come una favola, dalla miseria delle banlieues di Parigi alla ricchezza, è uno dei leader della nuova generazione".