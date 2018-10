Marotta al Club Italia, Gravina: "È interessato ma ci sono paletti economici"

09/10/2018

Anche se il suo (ormai ex) braccio destro Paratici sembra vederlo all'Inter, per Giuseppe Marotta potrebbero spalancarsi le porte azzurre dle Club Italia in Federazione: "L'ho contattato ed ho potuto constatare il suo interesse per questa opzione ma ci sono paletti economici da rispettare quindi non so se questo matrimonio sarà possibile" le parole di Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza della Figc.