MARAN: "OCCHIO ALL'ATTACCO DELLA SAMP"

25/09/2018

Il Cagliari contro la Sampdoria a caccia di punti e riscatto dopo la sconfitta di Parma. Il tecnico rossoblù ci crede: "Abbiamo ancora due allenamenti - ha detto durante la conferenza stampa della vigilia - sono fiducioso per il suo recupero". Molte partite in pochi giorni: Pavoletti non sarà l'unico volto nuovo rispetto a sabato scorso. "Devo ancora valutare - ha detto Maran - diverse soluzioni. È probabile che faremo qualche cambio: sono in tanti a meritare di scendere in campo". Quasi scontato anche il rilancio di Padoin. Niente riposo, invece, per Joao Pedro: secondo i piani del tecnico il brasiliano conquisterà in campo il ritmo perduto durante i mesi di squalifica. "Affrontiamo una squadra che gioca insieme da anni, guidata dallo stesso allenatore, che sfrutta meccanismi collaudati e ha dimostrato di poter dare problemi a chiunque. Dispone di grande qualità soprattutto in avanti: Quagliarella è un attaccante tra i piu' tecnici della Serie A, Defrel è la sua spalla ideale, si muove molto, parte da lontano e può mettere in difficolta' qualsiasi difesa".