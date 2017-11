Maradona: "Triste il Mondiale senza Italia". Dybala: "Ho sofferto con voi"

14 novembre 2017

Sono in tanti ad essere increduli per la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale 2018. Dall'Argentina arrivano messaggi di solidarietà per gli Azzurri. Diego Armando Maradona scrive su Facebook: "Mi dispiace molto che l'Italia resterà fuori dal Mondiale. Gli italiani hanno sempre dato colore alle coppe del mondo". Lo juventino Paulo Dybala: "Ho tifato per voi e sofferto con voi, amici. Avrei voluto incontrarvi in Russia".